ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 40 عاما

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ارتفع معدل التضخم في بريطانيا خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي لأعلى مستوى منذ 40 عاما، ما يفاقم من أزمة تكاليف المعيشة ويزيد من الضغوط على البنك المركزي لزيادة معدل الفائدة خلال الشهر المقبل، وفق ما نشرت وكالة الانباء الالمانية.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مكتب الاحصاء الوطني قال اليوم (الأربعاء) إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 4. 9 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما تعد أعلى زيادة منذ فبراير (شباط) 1982.

ويرجع ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 3. 9 % على مدار الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يزداد الضغط على الأفراد في ظل التوقعات بأن يتجاوز معدل التضخم 11 % في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل مع ارتفاع أسعار الطاقة مجددا.