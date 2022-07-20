إجلاء مئات الأشخاص من ضواحي أثينا بسبب الحرائق

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أجلت السلطات في اليونان مئات الأشخاص في ساعة مبكرة الأربعاء فيما نُشر عناصر الإطفاء ومروحيات لمكافحة حريق غابات يجتاح لليوم الثاني إحدى الضواحي الجبلية شمال أثينا.

وهُرع قرابة 500 إطفائي و120 عربة وثلاث طائرات وأربع مروحيات فجرا لمنع امتداد النيران إلى الضواحي بينتيلي وباليني وأنثوسا ويراكاس، التي يسكنها قرابة 29 ألف شخص.

وقال أحد أبناء بينتيلي إن "السماء كانت حمراء ... غادرنا من دون أن نحمل معنا شيئا" مضيفا أن النيران أتت على سيارته والكوخ الخارجي لمنزله. وأوضح أن "جهاز الدفاع المدني تأخر في تنبيهنا، كانت النيران خلفنا، غادرنا في اللحظة الحاسمة. ولو بقينا 30 ثانية أخرى لقضت علينا".

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن رجلا في الثمانين من عمره في أنثوسا انتحر يأسا بسبب النيران التي اندلعت بعد ظهر الثلاثاء.