الاتحاد الأوروبي يخطط لإلغاء تجميد بعض موارد البنوك الروسية بسبب قضية الحبوب

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يعتزم الاتحاد الأوروبي إجراء إلغاء جزئي لتجميد موارد البنوك الروسية للسماح بتجارة المواد الغذائية.

وقالت "رويترز"، نقلا عن مسودة وثيقة يتم إعدادها، إن الاتحاد الأوروبي "سيعدل العقوبات المفروضة على بنوك (في تي بي) VTB، (سوفكوم بنك) Sovcombank، (نوفيكوم بنك) Novicombank، "أوتكريتي" Otkrytie، (في إي بي) VEB، (برومسفياز بنك) Promsvyaz، (بنك روسيا) Rossiya".

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتجميد أصول "سبير بنك" Sberbank، أكبر البنوك الروسية، باستثناء تلك اللازمة لتجارة المواد الغذائية، وذلك في ظل عقوبات جديدة سيتم تبنيها غدا الأربعاء، 20 يوليو، حيث تنص مسودة الوثيقة على أنه يجوز رفع تجميد الأموال "بعد أن يتقرر أن هذه الموارد الاقتصادية ضرورية لشراء أو استيراد أو نقل المنتجات الزراعية والأغذية، بما في ذلك القمح والأسمدة".

وتأتي هذه الخطوة وسط انتقادات من القادة الأفارقة بشأن التأثير السلبي للعقوبات المفروضة ضد روسيا على التجارة العالمية، والذي ربما يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية.

وصرح مسؤول بأنه، بموجب العقوبات المعدلة، يخطط الاتحاد الأوروبي كذلك إلى تسهيل صادرات المواد الغذائية من الموانئ الروسية، التي توقف التجار عن تقديم الخدمات لها بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي، على الرغم من ذلك، ينفي الاتحاد الأوروبي حتى الآن تأثير عقوباته على تجارة المواد الغذائية.