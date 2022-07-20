بوتين: مستعدون لتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية شريطة رفع القيود عن صادرات الحبوب الروسية

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أكد الرئيس فلاديمير بوتين استعداد روسيا لتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، شريطة رفع جميع القيود المفروضة على تصدير الحبوب الروسية، "إن كانوا معنيين فعلا بتحسن سوق الغذاء العالمية".

وقال بوتين في ختام زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران إن روسيا مستعدة للمساهمة في تصدير الحبوب الأوكرانية، لكن يجب رفع القيود المتعلقة بتصدير الحبوب الروسية، واتفقنا على كافة الإجراءات مع المنظمات الدولية، ولم يعترض أحد بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأعرب عن أمله في رفع القيود لتحسين الوضع في أسواق الغذاء العالمية.

وأضاف: "كما تعلمون، تم رفع القيود المفروضة من قبل الأمريكيين على شحنات الأسمدة الروسية إلى السوق العالمية. وآمل أن يحدث نفس الشيء تجاه تصدير الحبوب الروسية، إن كانوا يريدون بصدق تحسين الوضع في أسواق الغذاء العالمية".

المصدر: نوفوستي