living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الصين تنفي دعوتها قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا لمقابلة رئيسها في نوفمبر

19
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نفت الصين، اليوم الثلاثاء، صحة تقارير بشأن دعوتها قادة 4 دول أوروبية لمقابلة رئيسها، شي جين بينغ، في العاصمة الصينية بكين، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في إفادة صحفية، إن التقرير الذي يتناول دعوة الصين لقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا لمقابلة الرئيس الصيني في نوفمبر هو "أخبار كاذبة".
وكانت صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية قد ذكرت في تقرير لها، أمس الاثنين، أنه تمت دعوة كبار القادة الأوروبيين للقاء الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في بكين في نوفمبر، لكنهم لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيقبلون الدعوة
وأضافت أنه تم إرسال الدعوات إلى المستشار الألماني، أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وفقا لمصدر رفيع مطلع على الوضع.
وتابعت الصحيفة الصينية أنه "من المرجح أن يكون الموعد المقترح للقاء القادة الأوروبيين بعد المؤتمر العشرين للحزب، المتوقع عقده في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".
وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن هذه الزيارة ستكون بمثابة عودة الصين إلى قادة أوروبا الغربية، بعد مرور ما يقرب من 3 سنوات من سياسة عدم انتشار (كوفيد-19)، والتي أعاقت الدبلوماسية الشخصية في الصين

Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout