حادثة غريبة... لقوا حتفهم في رحلة البحث عن آثار فرعونية

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في حادث غريب من نوعه، لقي 6 مصريين من أسرة واحدة، مصرعهم، بينما كانوا يبحثون عن آثار في قرية مصرية تابعة لمحافظة قنا، جنوبي البلاد.



وقالت مديرية أمن قنا، الثلاثاء، إن الأشخاص الستة ينتمون لنفس الأسرة، وإنهم توفوا داخل حفرة حفروها للبحث عن آثار في قرية العركي التابعة لمركز فرشوط بالمحافظة.



وحسب تصريحات المديرية فقد انهالت جدران الحفرة فوقهم أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب، مما أدى إلى مصرعهم جميعًا.

وتواجه السلطات محاولات البحث غير القانونية على الآثار في مصر، حيث يرواد البعض حلم الثراء السريع، عبر التنقيب عن آثار فرعونية، وبيعها بالمخالفة للقانون.



وفي حادث آخر، الثلاثاء، قالت السلطات المصرية إن 22 شخصا على الأقل قُتلوا، وأصيب 33 آخرون من جراء تصادم لحافلة ركاب، الثلاثاء، بالقرب من محافظة المنيا، جنوبي البلاد.



وأشارت السلطات المحلية في المنيا في بيان إلى أنّ "الحادث وقع في وقت مبكر من، صباح اليوم، عندما اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة متوقفة على طريق سريع يربط بين العاصمة القاهرة وجنوب البلاد".