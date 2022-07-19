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بالفيديو.. إنقاذ رجل هندي من الدهس قبل ثوان من مرور القطار

19
JULY
2022
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نجا رجل هندي من الموت بأعجوبة بعدما علق على السكة الحديدة فيما كان القطار على بعد ثوان فقط من المرور بإحدى المحطات في الهند، لكن رجلين يعملان في وحدة الحماية تمكنا من إنقاذه في لحظة حاسمة.
 
وبحسب موقع "إنديا إكسبريس"، فإن الرجل كان يحاول أن يصعد من السكة الحديدية إلى الرصيف في محطة "بورام" بمدينة بنغالورو، جنوبي الهند، لكنه عجز عن ذلك.
 
وانتبه أفراد من وحدة حماية السكك الحديدية في المحطة إلى الرجل الذي علق على السكة الحديدية، فهرعوا إلى الموقع، ثم أنقذوه بخفة كبيرة، بينما كان القطار قادما بسرعة.
 
 
وأظهر الفيديو مرور القطار على السكة بعد بضع ثوان من إنقاذ الرجل، وهو ما يعني أن التأخر للحظات في تقديم المساعدة كان سينتهي بفاجعة في الخامس عشر من يوليو الجاري.
 
ونشرت هيئة السكة الحديدية مقطع الفيديو الذي يوقف الحادثة على حسابها في موقع تويتر، مشيدة بالعنصرين اللذين لعبا دورا كبيرا في عملية الإنقاذ، واصفة إياهما بالشجاعين.
 
وحظي الفيديو بإعجاب واسع على منصات التواصل الاجتماعي في الهند، وسط دعوات إلى تكريم عنصري حماية السكك الحديدية، لأنهما قاما بعمل "بطولي".
 
في غضون ذلك، حث آخرون هيئة السكك الحديدية في البلاد على تشديد إجراءات السلامة في المحطات، من أجل تفادي مخاطرة بعض المسافرين بحياتهم حتى يمروا إلى جانب من جانبي الرصيف.
 
وحثت الهيئة، المسافرين، مرارا، على عدم عبور السكة الحديدية، نظرا للمخاطر الكبيرة، موصية بالتنقل عبر الأماكن المخصصة لذلك.
 
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
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