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قيمتها بالملايين.. سرقة شاحنة مجوهرات مصفحة في أميركا

19
JULY
2022
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شهدت ولاية كاليفورنيا الأميركية، عملية سرقة، استهدفت شاحنة مدرعة محملة بمجوهرات وأحجار كريمة، كانت متجهة شمالا نحو لوس أنجلوس.
 
وقالت براندي سوانسون، مديرة المعرض الدولي للأحجار الكريمة والمجوهرات الذي يستضيف معارض البيع بالتجزئة في مواقع بجميع أنحاء الولايات المتحدة، إن حادث السطو وقع في الساعات الأولى من يوم 11 يوليو، في مدينة فرزير بارك بينما كانت شاحنة تابعة لشركة برينك للخدمات الأمنية تنقلها إلى منشأة للتخزين.
 
وأبلغت السلطات في البداية عن وقوع السرقة في مدينة لانكستر بشمال مقاطعة لوس أنجلوس، لكن مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي، أكدوا في وقت لاحق أن المكان هو في فريزر بارك على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الغرب في مقاطعة كيرن.
 
وقال أحد البائعين الضحايا متحدثا إلى قناة "كيه.سي.إيه.إل 9": "كانت جميعها مجوهرات نفيسة لكنها اختفت. يوم الأحد كان لديك بضائع، أما اليوم فلا شيء لديك".
 
وبحسب سوانسون فإن السرقة شملت ما بين 25 إلى 30 خزانة مجوهرات وأحجارا كريمة تخص 18 عارضا فرديا في معرض بسان ماتيو جنوب سان فرانسيسكو، وكانت تلك البضائع في طريقها إلى التخزين قبل عرض آخر مقرر لها في باسادينا.
 
ولم يجر الإدلاء بمزيد من التفاصيل فيما يخص حادثة السرقة، حسبما ذكرت "رويترز".
 
وذكرت شركة برينكس في بيان صحفي أن المفقودات لا تتجاوز قيمتها عشرة ملايين دولار، في حين قالت سوانسون إن قيمتها تقارب المئة مليون دولار.
 
ولتفسير هذا التناقض، قالت سوانسون إن العارضين الأصغر حجما يميلون إلى التقليل من قيمة قطعهم للتأمين بسبب ارتفاع تكلفة التغطية.
 
وأضافت أن مجموعتها تعمل جنبا إلى جنب مع سلطات إنفاذ القانون المحلية ومكتب التحقيقات الاتحادي.
 
وتابعت أن من غير الواضح الطريقة التي سرقت بها الشاحنة، وما إذا كانت أجهزة تتبع ثبتت في الخزانات أو كاميرات مراقبة في الشاحنة أو في المنطقة.
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