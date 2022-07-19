مصرع ما لا يقل عن 20 شخصا وفقدان 30 بانقلاب مركب في نهر بباكستان

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أعلنت سلطات باكستان مصرع ما لا يقل عن 20 شخصا معظمهم من النساء وفقدان نحو 30 آخرين بانقلاب مركب كان يقلهم في نهر السند وسط البلاد.

وقالت الحكومة الباكستانية في بيان لها إن المركب كان يقل أكثر من 100 شخص، وكانوا في طريقهم لحضوره حفل زفاف اليوم الإثنين، قبل أن ينقلب في النهر بمنطقة صادق لآباد وسط باكستان.

وأضافت أن المركب كان مكتظا بالركاب معظمهم من النساء والأطفال عندما انقلب، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ نحو 90 شخصا.

وتابعت أنه "حتى الآن تم انتشال جثث 20 من الركاب من النهر، فيما العدد الدقيق للركاب الذين كانوا على متن القارب لا يزال غير معروف، لكن يقدر أن حوالي 30 شخصا في عداد المفقودين".