توقف الرحلات الجوية من وإلى أكبر قاعدة لسلاح الجو البريطاني بعد "ذوبان" المدرج بسبب الحرارة

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أوقف سلاح الجو الملكي البريطاني الرحلات الجوية من وإلى أكبر قاعدة جوية له بعد "ذوبان" المدرج جراء شدة الحرارة.

وقال متحدث رسمي إن "سلاح الجو الملكي البريطاني في قاعدة "بريز نورتون" في "أوكسفوردشاير" اضطر إلى تحويل حركة المرور إلى المطارات الأخرى بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة".

وأفاد مصدر لشبكة "سكاي نيوز" بأن القرار اتخذ صباح أمس الاثنين لأن مدرج المدرج ذاب بسبب الحر.

وأكد سلاح الجو الملكي في بيان أنه تم إرسال الرحلات الجوية إلى مكان آخر حيث لم يتمكنوا من الإقلاع بأمان من "بريز نورتون".

وأشارت القوات الجوية إلى أن عمليات التحويل لم تتدخل في الأعمال العسكرية.

وأضاف البيان: "خلال هذه الفترة من درجات الحرارة القصوى، تظل سلامة الطيران على رأس أولويات سلاح الجو الملكي البريطاني، لذلك تستخدم الطائرات مطارات بديلة بما يتماشى مع خطة راسخة منذ فترة طويلة..هذا يعني أنه لا يوجد تأثير على عمليات سلاح الجو الملكي".

وتقع "بريز نورتون" في منطقة بريطانية في حالة تأهب أحمر بسبب درجات الحرارة الشديدة يومي الاثنين والثلاثاء، وعادة ما يعمل المدرج في القاعدة على مدار الساعة وهو البوابة الرئيسية لبريطانيا للنقل الجوي الدفاعي.

كما تم تعليق الرحلات الجوية في مطار "لوتون" بسبب ذوبان المدرج، مع تحويل الطائرات إلى مطار "ستانستيد القريب".

وجاء في بيان نشر على حساب "لوتون" في "تويتر": "بعد درجات الحرارة المرتفعة اليوم، تم تحديد عيب في السطح على المدرج..تم استدعاء المهندسين على الفور إلى الموقع وتجري حاليا أعمال الإصلاح لاستئناف العمليات في أسرع وقت ممكن".

وكان من المتوقع أن يتم تجاوز أعلى درجة حرارة مسجلة في المملكة المتحدة مرتين ما بين أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، حيث أعلن مكتب الأرصاد الجوية أول حالة طوارئ وطنية بسبب الحرارة في البلاد، وحذرت السلطات الناس من السفر غير الضروري أثناء درجات الحرارة الشديدة، مما دفع ملايين الأشخاص إلى العمل من المنزل.