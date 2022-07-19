استطلاع: سكان معظم الولايات الأمريكية لا يؤيدون بايدن

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كشف استطلاع جديد للرأي أن الناخبين في معظم الولايات الأمريكية غير راضين عن أداء الرئيس جو بايدن.

ووفقا للاستطلا،ع الذي أجراه مركز الأبحاث "Morning Consult" لتقييم مستوى شعبية بايدن في الربع الثاني من 2022، فإن سكان 44 من 50 ولاية لا يدعمون عمل بايدن.

وقال التقرير: "قبل أقل من أربعة أشهر من انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر، ساءت البيئة السياسية للديمقراطيين مع تراجع دعم الرئيس جو بايدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الولايات التي تعتبر أساسية لحزبه".

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو في 50 ولاية أمريكية.