الدفاع الروسية: قوات كييف تنشر راجمات الصواريخ بين المباني السكنية

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كشفت وزارة الدفاع الروسية عن نشر قوات كييف راجمات الصواريخ في المباني السكنية في دوبروبوليه بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتمنع السكان من المغادرة.

وقال ميخائيل ميزينتسيف رئيس المركز الوطني لمراقبة الدفاع الروسي: "في دوبروبوليه بجمهورية دونيتسك الشعبية، في الطوابق السفلية والعليا من المباني السكنية بشارع سولنيتشني كفارتال، جهز جنود التشكيلات المسلحة الأوكرانية معاقل ومستودعات ذخيرة، كما نشروا راجمات الصواريخ والعربات المدرعة بين المباني السكنية".

وأوضح ميزينتسيف أن السكان يمنعون من مغادرة شققهم، ويستخدمهم النازيون في الواقع "دروعا بشرية".