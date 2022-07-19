الرئيس التركي يهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا للناتو

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هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا، الاثنين، بـ"تجميد" عملية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في حال عدم امتثالهما للشروط التي حددتها تركيا.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي: "أود التذكير بأننا سنجمد عملية انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو" في حال لم تتخذا الخطوات اللازمة للإيفاء بشروطنا".

وأكد الرئيس التركي أن أنقرة لا ترى مؤشرات جيدة من السويد حول تعهداتها لتركيا المتعلقة بطلب ستوكهولم الانضمام إلى الناتو.

وخلال قمة للناتو في نهاية يونيو في مدريد، دعا أردوغان البلدين الاسكندينافيين إلى "القيام بدورهما" في مكافحة الإرهاب واتهمهما بتقديم ملاذ آمن لنشطاء أكراد.

ووقعت السويد وتركيا وفنلندا مذكرة مشتركة سمحت للناتو بالمضي قدما لدعوة الدولتين الشماليتين للانضمام للحلف العسكري.

ومع المذكرة، وافقت فنلندا والسويد على دراسة مطالب تركية عالقة بتسليم أو ترحيل متهمين بالإرهاب بشكل سريع ودقيق بالاتفاق مع ميثاق التسليم الأوروبي.

وسحبت تركيا اعتراضاتها التي عرقلت طلب انضمام السويد وفنلندا للناتو، لكن أنقرة حذرت من أنها قد تمنع العملية إن لم تلب الدولتان الشماليتان مطلبها بتسليم أشخاص يشتبه في صلاتهم بجماعات كردية محظورة أو بشبكة رجل دين منفي متهم بالوقوف خلف محاولة انقلاب فاشلة في 2016.