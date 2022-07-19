أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عن خطة لعقد اجتماع عسكري بين تركيا وروسيا وأوكرانيا يحضره وفد أممي، لبحث إجراءات شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وقال أكار في اجتماع عبر الاتصال المرئي ضم رئيس هيئة الأركان التركية يشار غولر وقادة الجيش ونائبه: “تم التوصل إلى اتفاق على المبادئ العامة حول خطة لنقل الحبوب والأغذية، ونواصل جهودنا لتحويل الخطة إلى خطوات ملموسة، ومن المحتمل عقد اجتماع بهذا الصدد في الأسبوع المقبل”.

وتطرق أكار إلى الأنشطة القائمة في إطار الجهود الدبلوماسية للرئيس رجب طيب أردوغان حيال أزمة الحبوب، لافتا إلى أن “الوزارة والمؤسسات المعنية أجرت العديد من الاجتماعات الثنائية بهذا الصدد”.

وأضاف: “في 13 يوليو الحالي عقد اجتماع رباعي في اسطنبول بين الوفود العسكرية لوزارات الدفاع في تركيا وروسيا وأوكرانيا، ووفد الأمم المتحدة، وكانت المرة الأولى التي يجتمع فيها وفدان عسكريان لأوكرانيا وروسيا مع أعضاء الأمم المتحدة حول طاولة واحدة”.