ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” لشهر سبتمبر في بورصة لندن 4.33 دولار (4.28٪)، ليسجل 105.49 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لشهر أغسطس لخام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) بمقدار 4.01 دولار (4.11٪) أي ما يصل إلى 101.6 دولار للبرميل.

ويواصل التجار تقييم نتائج زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية، حيث قال بايدن عقب الزيارة إنه ناقش مع قيادة السعودية موضوع إمدادات النفط للسوق العالمية.

وأضاف: “لقد أجرينا مناقشات إيجابية حول أمن الطاقة العالمي وآليات إمدادات النفط السليمة لدعم النمو الاقتصادي العالمي”، مشيرا إلى أنه يتوقع “خطوات أخرى” من السعودية في الأسابيع المقبلة.

وشدد وزراء سعوديون على أن قرار زيادة الإنتاج سيتخذ حسب ظروف السوق وفي إطار الاتفاقات داخل “أوبك +”.