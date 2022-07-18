بايدن يتهم وزيرا سعوديا بالكذب لنفيه إثارة قضية خاشقجي في المحادثات - التليغراف

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تناولت الصحف البريطانية الصادرة عددا من الموضوعات من بين أهمها: أصداء زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية ولقائه بولي عهدها، إلى جانب أنشطة "التجسس التجاري" المنسوبة للصين.

نبدأ جولتنا من صحيفة تليغراف وتقرير كتبته آبي تشيزمان وديفيد ميلوارد مراسل الصحيفة في الولايات المتحدة، بعنوان "بايدن يتهم وزير سعودي بالكذب لنفيه إثارة قضية خاشقجي في المحادثات"

يقول التقرير إن الرئيس الأمريكي اتهم وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، بتضليل الجمهور بعد أن زعم الأخير أن الرئيس بايدن لم يخبر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بأنه يحمله مسؤولية مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي قبل سنوات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بايدن، لدى عودته إلى بلاده من زيارة للشرق الأوسط شملت السعودية.