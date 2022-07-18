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الحكومة البريطانية تواجه تصويتا على سحب الثقة

18
JULY
2022
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يجري أعضاء البرلمان البريطاني، اليوم الاثنين، تصويتا على الثقة في الحكومة، وسط تجدد دعوات المعارضة لبوريس جونسون للتنحي على الفور وتسليم السلطة لرئيس وزراء تصريف أعمال.
 
وإذا هزمت الحكومة، فمن شبه المؤكد أنها ستطلق انتخابات عامة، على الرغم من أن ذلك سيتطلب عددًا كبيرا من نواب حزب المحافظين للتصويت ضدها، أو على الأقل الامتناع عن التصويت، وفق "ITV News".
 
ومع ذلك، قد يبدو هذا غير مرجح بالنظر إلى أن الحزب بلا قيادة وفي حالة غير مناسبة لخوض الانتخابا ، في حين أن الموجة الأولية من الغضب تجاه جونسون قد هدأت إلى حد كبير، كما أنه قد يعرض على رئيس الوزراء فرصة أخيرة للدفاع عن سجله أمام النواب بعد الأحداث المضطربة التي أدت إلى سقوطه وسط اتهامات بالكذب وخرق القواعد.
 
وكان من المتوقع أن يفتتح جونسون النقاش اليوم، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيفعل ذلك الآن أم أنه سيتركه لوزير آخر.
 
وعلى نحو غير عادي، سيتم التصويت بناء على اقتراح الحكومة، حيث كان حزب العمال قال في الأصل إنه سيسعى إلى إجراء تصويت بحجب الثقة بعد أن أعلن جونسون أنه سيبقى في منصب رئيس الوزراء حتى الخريف وتولي منصب زعيم محافظ جديد، ومع ذلك، رفضت الحكومة قبول صياغة اقتراح حزب العمال، الذي أعرب عن عدم الثقة في الحكومة ورئيس الوزراء، مما أجبر نواب حزب المحافظين فعليا على التسجيل قائلين إنهم ما زالوا يثقون في السيد جونسون إذا أرادوا تجنب الانتخابات، بحسب "ITV News".
 
وبدلا من ذلك تقدم الوزراء باقتراح خاص بهم بعد أن طلب نائب رئيس مجلس العموم نايجل إيفانز من الحزبين حل المسألة بأنفسهم.
 
وقبل التصويت، قال زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي السير إد ديفي، الذي قدم تعديلا يطالب جونسون بالاستقالة على الفور: "نواب المحافظين لديهم فرصة لإظهار أنهم يستمعون إلى الشعب من خلال التخلص من رئيس الوزراء الفاشل..بوريس جونسون يجب أن يرحل الآن، وعندما يتولى زعيم محافظ جديد ، يجب أن تكون لدينا انتخابات عامة حتى يتمكن الناس من طرد هؤلاء المحافظين مرة واحدة وإلى الأبد".
روسيا اليوم
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