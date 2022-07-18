تراس تعرب عن استعدادها للقاء بوتين في قمة "العشرين"

A + A -

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، استعدادها للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين، إن تم انتخابها لرئاسة الحكومة البريطانية.

وقالت تراس عندما سألتها مقدمة تلفزيونية عما إذا كانت ستلتقي ببوتين في قمة مجموعة العشرين إذا تم انتخابها رئيسة للوزراء: "أنا مستعدة للتحدث مباشرة إلى بوتين ودعوته لمفاوضات بمشاركة دول كبيرة مثل الهند وإندونيسيا. وبالتالي، سأذهب إلى هناك وأدعوه للحوار".

ووعدت تراس في وقت سابق بأنها "ستبدأ العمل على الفور" من أجل ضمان هزيمة روسيا في أوكرانيا، واستعادة عافية الاقتصاد البريطاني.

من جهتها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تصريح تراس حول نيتها "ضمان هزيمة روسيا" في أوكرانيا، تدل على "طموحاتها المريضة وعدوانيتها الشرسة".