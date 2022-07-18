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إيطاليا.. إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية إثر إضراب موظفي شركات الطيران

18
JULY
2022
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ألغيت في إيطاليا اليوم الأحد مئات الرحلات الجوية، على خلفية إضراب موظفي شركات الطيران منخفض التكلفة، ومراقبي الحركة الجوية لمدة 4 ساعات.
 
وقال فابريزيو كوسكيتو المسؤول النقابي، للتلفزيون الإيطالي الرسمي إنه تم إلغاء نحو 500 رحلة جوية.
 
وذكر أن العاملين في شركات الطيران يهدفون للحصول على أجور أفضل، بالإضافة لتحسين ظروف العمل بما في ذلك توفير وجبات في نوبات العمل الطويلة.
 
ومن جانبها، قالت وزارة النقل الإيطالية إن عمال شركات ريان إير وإيزي جيت وفولوتيا، كانوا قد دعوا للإضراب.
 
وبدأ هذا الإضراب في الساعة الثانية مساء (12.00 بتوقيت غرينتش)، بينما بدأ إضراب مراقبي الحركة الجوية الذي استمر أيضا 4 ساعات، في الواحدة مساء.
 
ومقارنة بالمطارات في دول أوروبا الغربية الأخرى، شهدت المطارات الإيطالية فوضى أقل هذا الصيف يرجع ذلك بشكل كبير إلى أنه عندما تسببت جائحة كورونا في إصابة حركة السفر بالشلل، تلقى الكثير من العاملين في شركات الطيران والمطارات في إيطاليا مساعدات حكومية في ظل توقف العمل بدلا من خسارة وظائفهم مثل ما حدث في دول أخرى.
 
عندما تزايد الطلب على السفر هذا الصيف لم يتمكن العديد من شركات الطيران والمطارات من توظيف ما يكفي من العاملين بالسرعة الكافية لخدمة العملاء.
AP
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