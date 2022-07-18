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"اجتثاث النازية مستمر".. زاخاروفا تسخر من إقالة زيلينسكي مسؤولين أوكرانيين كبيرين

18
JULY
2022
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سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من إقالة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رئيس جهاز الأمن، والمدعية العامة.

وكتبت زاخاروفا على "تليغرام": "أقال زيلينسكي رئيس جهاز الأمن والمدعية العامة.. اجتثاث النازية مستمر على قدم وساق في أوكرانيا".

وفي وقت سابق اليوم أقال زيلينسكي المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس جهاز الأمن الأوكراني إيفان باكانوف، على خلفية قضايا "خيانة" عدد من موظفي الإدارات العامة.

وأفاد موقع Strana.ua بأن زيلينسكي أقال باكانوف وفق المادة 47 من ميثاق القوات المسلحة الأوكرانية، وفينيديكتوفا بموجب البند الـ2 من المادة الـ11 من قانون "الأحكام العرفية".

روسيا اليوم
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