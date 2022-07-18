living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نائبة ألمانية: الناتو ليس حلفا دفاعيا بل أكبر آلة عسكرية في العالم ولن يتوقف عند حدود أوروبا

18
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت نائبة البوندستاغ من حزب اليسار، سيفيم داغديلين، أن العقيدة الاستراتيجية لحلف الناتو تهدف إلى تعزيز "الآلة العسكرية العالمية" للغرب التي لن تقتصر على أوروبا.

وقالت في حديثها لصحيفة "Financial Times" الصينية: "السؤال الآخر هو توسع الناتو وعقيدته الاستراتيجية الحالية... يستهدف الحلف حاليا منطقة المحيطين الهادئ والهندي. وأثبتت الحروب التي شنها الناتو بقيادة الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، أن الناتو ليس حلفا دفاعيا بل أكبر آلة عسكرية في العالم".

وذكرت النائبة أن خطط ضم فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي تدل على انتهاك الوعود التي أعطاها الغرب لروسيا، بعدم توسعه. وأضافت: "كانت هذه كذبة عادية. وحتى البابا فرنسيس قال إن "نباح الناتو بالقرب من البوابة الروسية" لعب دوره (في تصعيد النزاع في أوكرانيا)".

وتابعت: "تتوخى بلدان الناتو مصالحها الجيوسياسية الخاصة دون الأخذ بعين الاعتبار العواقب المحتملة... لا يمكننا تغيير الجوغرافيا. إن روسيا هي جزء من أوروبا، ويجب علينا أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout