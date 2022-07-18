نائبة ألمانية: الناتو ليس حلفا دفاعيا بل أكبر آلة عسكرية في العالم ولن يتوقف عند حدود أوروبا

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أعلنت نائبة البوندستاغ من حزب اليسار، سيفيم داغديلين، أن العقيدة الاستراتيجية لحلف الناتو تهدف إلى تعزيز "الآلة العسكرية العالمية" للغرب التي لن تقتصر على أوروبا.

وقالت في حديثها لصحيفة "Financial Times" الصينية: "السؤال الآخر هو توسع الناتو وعقيدته الاستراتيجية الحالية... يستهدف الحلف حاليا منطقة المحيطين الهادئ والهندي. وأثبتت الحروب التي شنها الناتو بقيادة الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، أن الناتو ليس حلفا دفاعيا بل أكبر آلة عسكرية في العالم".

وذكرت النائبة أن خطط ضم فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي تدل على انتهاك الوعود التي أعطاها الغرب لروسيا، بعدم توسعه. وأضافت: "كانت هذه كذبة عادية. وحتى البابا فرنسيس قال إن "نباح الناتو بالقرب من البوابة الروسية" لعب دوره (في تصعيد النزاع في أوكرانيا)".

وتابعت: "تتوخى بلدان الناتو مصالحها الجيوسياسية الخاصة دون الأخذ بعين الاعتبار العواقب المحتملة... لا يمكننا تغيير الجوغرافيا. إن روسيا هي جزء من أوروبا، ويجب علينا أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار".