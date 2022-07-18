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قتلى في إطلاق نار بمركز تسوق بأميركا

18
JULY
2022
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قالت وسائل إعلام أميركية إن مسلحا قتل ثلاثة أشخاص عندما فتح النار في قاعة طعام بمركز تسوق خارج مدينة إنديانا بوليس عاصمة ولاية إنديانا الأميركية يوم الأحد، لكن أحد المارة أطلق النار على المهاجم فأرداه قتيلا.

وأفادت صحيفة إنديانا بوليس ستار نقلا عن جيم إيسون رئيس شرطة غرينوود، بأن شخصين آخرين أصيبا في الحادث الذي وقع في المساء بمركز غرينوود بارك للتسوق.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة تعتقد أن أحد المارة والذي كان بحوزته سلاح أيضا رأى الواقعة فقام بإطلاق النار على المسلح.

وبحسب الصحيفة فإن المهاجم كان بمفرده وكان يحمل بندقية وذخائر.

ووقع إطلاق النار وسط مخاوف واسعة النطاق بشأن استمرار حوادث إطلاق النار في المدارس وأماكن العمل والأماكن العامة والتي أثارت ضجة كبيرة وعادة ما تتصدر عناوين الصحف.

وأدت سلسلة حوادث مماثلة منذ مايو إلى تجدد الجدل بصورة محتدمة في الولايات المتحدة حول تنظيم حيازة السلاح.

وأشارت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي يوم الجمعة إلى أنها ستنظر في تشريع مقترح هذا الأسبوع يحظر أسلحة هجومية معينة، وفقما نقلت "رويترز".

 

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