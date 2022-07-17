بايدن: كل فرصة لي للعمل مع إسرائيل هي "نعمة"

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، مجددا على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، معربا عن أمله في أن يستمرا في العمل والازدهار معا لصالح العالم.

وقال بايدن عبر حسابه بـ"تويتر"، "كل فرصة لي للعمل مع إسرائيل هي "نعمة"

وواصل قائلا: "سنواصل دعم اندماج إسرائيل في المنطقة ودعم الجهود المبذولة للتفاوض على سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، يسمح لكلا الشعبين بالعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد زار إسرائيل في الفترة بين الأربعاء والجمعة الماضيين، قبل أن يزور السعودية في إطار جولة شرق أوسطية هي الأولى له منذ تولي مهام منصبه