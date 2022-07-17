رئيس الوزراء الاسرائيلي يؤكد: ما يحدث مع السعودية "تطبيع فعلي"

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ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، وفق ما نقلت صحيفة "يديعون أحرونوت" الإسرائيلية، أنّ الخطوات الأخيرة مع السعودية هي "تطبيع فعلي".

وأشار إلى أنه "كان من المهم تعزيز السلام مع الرياض"، موضحًا أنّ التطبيع "يتقدم بخطى صغيرة"، معتبرًا أن زيارة الرئيس الاميركي جو بادين "كانت مهمة ليس فقط لجلب النفط، ولكن أيضا لتعزيز السلام"، لافتًا إلى أنّ قرار الرياض فتح مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية "خطوة مهمة نحو الاندماج الإسرائيلي في المنطقة"، وأن هذه الخطوة "ستوفر المال والوقت للإسرائيليين، وتزيد من التنافسية بين شركات الطيران".

ولفتت "يديعوت أحرونوت"، أن تصريحات لابيد جاءت على الرغم من "الرسائل الباردة" من السعودية، التي أوضحت أن "التطبيع مع إسرائيل ممكن فقط بعد تطبيق حل الدولتين"