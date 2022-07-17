living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هوكشتاين توقع انخفاض أسعار الغاز... والسبب؟

17
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لفت مستشار وزارة الخارجية الأميركية للطاقة آموس هوكشتاين، إلى أنّ "هناك مجال لزيادة دول الخليج إنتاج النفط"، مشيرًا إلى "أننا سنرى خطوات بشأن الطاقة بناء على ما سمعناه في رحلة الرئيس الأميركي جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط".

وتوقع، في حديث لشبكة "سي بي اس" الأميركية، أن "تنخفض أسعار الغاز أكثر نحو 4 دولارات أميركية للغالون"، بعد أن تجاوزت خمسة دولارات للغالون في وقت سابق من هذا العام لأول مرة في التاريخ، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز". كما ذكر أنّ "أسعار البنزين تراجعت أخيرا بشكل كبير في الولايات المتحدة، ونتوقع أن يستمر ذلك".

وختم جو بايدن بالأمس، زيارته إلى الشرق الأوسط، بعد أن حضر قمة دول مجلس التعاون الخليجي في المدينة السعودية جدّة، حيث أكّد بيان خليجي أميركي عقب الاجتماع، أن "القادة أكدوا التزامهم بتطوير التعاون المشترك في سبيل دعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي، ورحبوا بقرار أعضاء أوبك+ الأخير بزيادة الإنتاج لشهري تموز وآب".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout