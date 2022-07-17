هوكشتاين توقع انخفاض أسعار الغاز... والسبب؟

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لفت مستشار وزارة الخارجية الأميركية للطاقة آموس هوكشتاين، إلى أنّ "هناك مجال لزيادة دول الخليج إنتاج النفط"، مشيرًا إلى "أننا سنرى خطوات بشأن الطاقة بناء على ما سمعناه في رحلة الرئيس الأميركي جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط".

وتوقع، في حديث لشبكة "سي بي اس" الأميركية، أن "تنخفض أسعار الغاز أكثر نحو 4 دولارات أميركية للغالون"، بعد أن تجاوزت خمسة دولارات للغالون في وقت سابق من هذا العام لأول مرة في التاريخ، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز". كما ذكر أنّ "أسعار البنزين تراجعت أخيرا بشكل كبير في الولايات المتحدة، ونتوقع أن يستمر ذلك".

وختم جو بايدن بالأمس، زيارته إلى الشرق الأوسط، بعد أن حضر قمة دول مجلس التعاون الخليجي في المدينة السعودية جدّة، حيث أكّد بيان خليجي أميركي عقب الاجتماع، أن "القادة أكدوا التزامهم بتطوير التعاون المشترك في سبيل دعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي، ورحبوا بقرار أعضاء أوبك+ الأخير بزيادة الإنتاج لشهري تموز وآب".