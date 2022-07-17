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توني بلير: نشهد نهاية الهيمنة السياسية والاقتصادية الغربية

17
JULY
2022
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قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إن حرب أوكرانيا أظهرت أن هيمنة الغرب تشهد نهايتها في ظل صعود الصين لتكون قوة عظمى بالشراكة مع روسيا، في أوضح نقاط التغير بالمشهد العالمي منذ قرون.

ووفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، فقد قال بلير إن العالم في مرحلة تحول بالتاريخ يمكن مقارنتها بنهاية الحرب العالمية الثانية أو انهيار الاتحاد السوفياتي، لكن هذه المرة وبوضوح الغرب ليس في الكفة الراجحة.

ووفقاً لنص خطاب ألقاه في منتدى لدعم التحالف بين الولايات المتحدة وأوروبا في ديتشلي بارك غرب لندن في محاضرة حملت عنوان «بعد أوكرانيا، ما الدروس الحالية للقيادة الغربية؟»، قال بلير: «نحن نشهد نهاية الهيمنة السياسية والاقتصادية الغربية»
وتابع: «سيصبح العالم ثنائي القطب على الأقل أو متعدد الأقطاب... التغيير الجيوسياسي الأكبر في هذا القرن سيأتي من الصين وليس من روسيا».

وأشار إلى أن حرب أوكرانيا أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك أن الغرب لا يمكنه الاعتماد على الصين «لتتصرف بطريقة نعتبرها عقلانية».

وقال بلير الذي منصب رئيس وزراء بريطانيا في الفترة من 1997 وحتى 2007: «مكان الصين كقوة عظمى طبيعي ومبرر. إنها ليست الاتحاد السوفياتي»، لكنه أكد أنه على الغرب ألا يسمح للصين بالتفوق عسكرياً.

وأضاف: «علينا أن نزيد من الإنفاق الدفاعي ونحافظ على التفوق العسكري»، مشيراً إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها «أن تكون لهم الغلبة (عسكرياً) بما يكفي للتعامل مع أي احتمال أو نوع من الصراع في كل المناطق».

 

الشرق الأوسط
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