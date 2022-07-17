الدفاع الروسية: تدمير راجمة صواريخ HIMARS في دونباس ومستودع لصواريخ Harpoon بجنوب أوكرانيا

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وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية إن القوات الروسية دمرت بأسلحة برية عالية الدقة في منطقة كراسنو أرمييسك بدونيتسك، منصة إطلاق وعربة نقل وشحن لراجمة صواريخ من طراز HIMARS أمريكية الصنع.

وأضاف أن "صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من الجو دمرت في أحد مباني مؤسسة صناعية في مدينة أوديسا مستودعا لتخزين صواريخ Harpoon المضادة للسفن التي سلمتها دول الناتو لأوكرانيا".

وذكر المتحدث أن ضربات عالية الدقة شنتها القوات الجوية الروسية على نقطة الانتشار المؤقتة للواء الآلي 92 في منطقة خاركوف، أدت إلى مقتل ما يصل إلى 200 فرد، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 10 مدرعات.

ونتيجة استهداف نقطة تمركز إحدى كتائب لواء المشاة الآلي 60 في مقاطعة زابوروجيه، تم القضاء على ما يصل إلى 65 من المسلحين القوميين وتدمير 10 قطع من المركبات الخاصة.

وبالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة خلال يوم أربعة مراكز قيادة، وستة مستودعات للذخيرة، وكذلك معدات عسكرية وقوات في 19 منطقة، وبين الذين قضوا مرتزقة أجانب في أربع نقاط انتشار مؤقتة في خاركوف ودونيتسك.

وأسقطت المقاتلات الروسية مروحية أوكرانية من طراز "مي-17" في الجو فوق دونيتسك، بينما دمرت

الدفاعات الجوية الروسية طائرة من طراز "سو-25" وطائرة بدون طيار في خاركوف، كما اعترضت صاروخا باليستيا من طراز "توتشكا-أو" و8 قذائف من راجمات صواريخ "أوراغان" وHIMARS.

ووصل إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الروسية، 257 طائرة أوكرانية، و140 مروحية، و558 1 طائرة بدون طيار، و355 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و 084 4 دبابة ومدرعة أخرى، و747 راجمة صواريخ، و3151 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4379 مركبة عسكرية خاصة.