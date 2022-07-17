living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"أبو غريب" و"فرض القيم".. هكذا جاء رد بن سلمان على بايدن

17
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شهدت المباحثات التي عقدت في قصر السلام بجدة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي جو بايدن، استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت صحيفة "سبق" نقلا عن مصدر حضر المباحثات بين الجانبين السعودي والأمريكي، أن الرئيس بايدن تطرق لموضوع جمال خاشقجي بشكل سريع، حيث أجابه بن سلمان: "ما حدث أمر مؤسف ونحن في المملكة اتخذنا جميع الإجراءات القانونية، من تحقيق ومحاكمات لحين صدور الأحكام وتنفيذها، كما قامت المملكة بوضع إجراءات تمنع من حدوث مثل هذه الأخطاء مرة أخرى في المستقبل".

كما ذكر أن مثل هذه الحادثة تحدث في أي مكان في العالم، كما أنه في العام نفسه الذي حدثت فيه هذه الحادثة المؤسفة، قتل فيها صحفيون آخرون في أماكن أخرى من العالم، كما قامت الولايات المتحدة أيضا بعدد من الأخطاء، كحادثة سجن أبو غريب في العراق وغيرها من الأخطاء، إلا أن المطلوب هو أن تتعامل هذه الدول مع هذه الأخطاء، وتتخذ إجراءات تمنع من حدوثها مجددا".

كما أشار لحادث مقتل الصحفية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، وتساءل ولي العهد عما قامت به الولايات المتحدة ودول العالم من إجراءات بشأنها.

واشارت الصحيفة إلى أن بايدن تطرق للقيم المشتركة ورد عليه ولي العهد: "كل دول العالم وبالذات الولايات المتحدة والمملكة لديها عديدٌ من القيم التي تتفق بشأنها وعددٌ من القيم التي نختلف فيها، إلا أن القيم والمبادئ الصحيحة والجيدة دائما ما تؤثر في شعوب الدول الأخرى بالذات في الوقت الذي نرى فيه ترابطا بين شعوب العالم بشكل غير مسبوق، في المقابل، فإن محاولة فرض هذه القيم بالقوة لها نتائج عكسية كبيرة، كما حدث في العراق وأفغانستان، والتي لم تنجح فيها الولايات المتحدة".

وتابع بن سلمان: "لذا فإن من المهم معرفة أن لكل دولة قيما مختلفة يجب احترامها، ولو افترضنا أن الولايات المتحدة لن تتعامل إلا مع الدول التي تشاركها القيم والمبادئ 100%،؜ فلن يبقى للولايات المتحدة من دول تتعامل معها سوى الناتو، لذا يجب علينا التعايش فيما بيننا على الرغم من الاختلافات التي نعيشها".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout