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شهدت المباحثات التي عقدت في قصر السلام بجدة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي جو بايدن، استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت صحيفة "سبق" نقلا عن مصدر حضر المباحثات بين الجانبين السعودي والأمريكي، أن الرئيس بايدن تطرق لموضوع جمال خاشقجي بشكل سريع، حيث أجابه بن سلمان: "ما حدث أمر مؤسف ونحن في المملكة اتخذنا جميع الإجراءات القانونية، من تحقيق ومحاكمات لحين صدور الأحكام وتنفيذها، كما قامت المملكة بوضع إجراءات تمنع من حدوث مثل هذه الأخطاء مرة أخرى في المستقبل".

كما ذكر أن مثل هذه الحادثة تحدث في أي مكان في العالم، كما أنه في العام نفسه الذي حدثت فيه هذه الحادثة المؤسفة، قتل فيها صحفيون آخرون في أماكن أخرى من العالم، كما قامت الولايات المتحدة أيضا بعدد من الأخطاء، كحادثة سجن أبو غريب في العراق وغيرها من الأخطاء، إلا أن المطلوب هو أن تتعامل هذه الدول مع هذه الأخطاء، وتتخذ إجراءات تمنع من حدوثها مجددا".

كما أشار لحادث مقتل الصحفية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، وتساءل ولي العهد عما قامت به الولايات المتحدة ودول العالم من إجراءات بشأنها.

واشارت الصحيفة إلى أن بايدن تطرق للقيم المشتركة ورد عليه ولي العهد: "كل دول العالم وبالذات الولايات المتحدة والمملكة لديها عديدٌ من القيم التي تتفق بشأنها وعددٌ من القيم التي نختلف فيها، إلا أن القيم والمبادئ الصحيحة والجيدة دائما ما تؤثر في شعوب الدول الأخرى بالذات في الوقت الذي نرى فيه ترابطا بين شعوب العالم بشكل غير مسبوق، في المقابل، فإن محاولة فرض هذه القيم بالقوة لها نتائج عكسية كبيرة، كما حدث في العراق وأفغانستان، والتي لم تنجح فيها الولايات المتحدة".

وتابع بن سلمان: "لذا فإن من المهم معرفة أن لكل دولة قيما مختلفة يجب احترامها، ولو افترضنا أن الولايات المتحدة لن تتعامل إلا مع الدول التي تشاركها القيم والمبادئ 100%،؜ فلن يبقى للولايات المتحدة من دول تتعامل معها سوى الناتو، لذا يجب علينا التعايش فيما بيننا على الرغم من الاختلافات التي نعيشها".