وزيرة الداخلية الألمانية تترقب اندلاع احتجاجات بشأن أسعار الطاقة

A + A -

رجحت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، احتمال اندلاع احتجاجات عنيفة في البلاد على خلفية الارتفاع السريع في أسعار الطاقة وصعوبات إمدادات الغاز.

وقالت فيسر لصحيفة “handelsblatt”: “بالطبع، هناك خطر يتمثل في أن أولئك الذين أظهروا خلال جائحة فيروس كورونا ازدراء للديمقراطية، وغالبا ما ارتبطوا بالمتطرفين اليمينيين، سيحاولون استخدام الأسعار المرتفعة كموضوع جديد للدعوة للاحتجاجات”.

ولفتت الوزيرة إلى أن “الشعبويين والمتطرفين” يستخدمون أي أزمة “لترويع وتقسيم” المجتمع، إلا أنها أكدت في الوقت ذاته: “نحن مستعدون لاحتجاجات جديدة محتملة”.

من جهة أخرى، قال رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية، كلاوس مولر، إن مخازن الغاز في البلاد ليست ممتلئة بما يكفي لقضاء فصل الشتاء.