"فارس": إيران زادت صادراتها النفطية إلى الصين 8 أضعاف

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أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأنّ "التوقيع على اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين ايران والصين لمدة 25 سنة المقبلة، أسفر عن مضاعفة حجم صادرات النفط الايراني الى هذا البلد بمقدار 8 أضعاف".

ولفتت بحسب ارقام منظمة "اوبك" ومؤسسة "كبلر"، إلى أن "صادرات النفط الايراني الى الصين ارتفعت في عام 2021 بمقدار 193 بالمئة وفي عام 2022 بمقدار 168 بالمئة قياسا مع عامه الماضي، وان احد اسباب ذلك هو اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين في عهد الحكومة الايرانية الجديدة، والان قد ارتفع حجم صادرات النفط الايراني الى الصين بمقدار 8 اضعاف قياسا مع الفترة ما قبل الاتفاقية المذكورة".

وأشارت الوكالة، إلى أنه "لم تقتصر سياسة ايجاد شركاء استراتيجيين في عهد الحكومة الايرانية الحالية على الصين فقطـ بل بادرت ايران الى بدء مثل هذا التعاون مع فنزويلا وروسيا".