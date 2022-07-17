مصرف أميركي يُحذر من احتمال حدوث ركود في أوروبا

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رأى مدير عام المصرف الأميركي “مورغان ستانلي”، جيمس غورمان، أنّ احتمال حدوث ركود في أوروبا يزيد “كثيراً” عن 50%.

وقال الخبير في مقابلة مع “جورنال دو ديمانش”: “بالنسبة إلى الولايات المتحدة، أقدر هذا الخطر بحوالي 50/50. في رأيي، إنّه أكثر بكثير في أوروبا. طبعاً ليس 100%، ولكن بالتأكيد أكثر من 50%”.

ولكن غورمان لا يعتبر أنّ الركود يمثل مشكلة كبيرة وجدية، مؤكداً أنّ العالم لن ينهار بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي، وربما سيكون قادراً على التأقلم معه والتغلب على ذلك بسرعة.

ويعتقد المدير العام أنّ من غير المرجح أن يواجه العالم تضخماً خارج نطاق السيطرة، مستبعداً احتمال حدوث نشاط اجتماعي جماعي قوي تحت تأثير أزمة الطاقة.

وقال غورمان: “ولكن لا توجد أي شكوك بتاتاً في أننا سنعيش لاحقاً في وقت غير هادئ”.