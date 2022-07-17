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تعليق سعودي على مصافحة "القبضة" بين بن سلمان وبايدن!

17
JULY
2022
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قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن صور مصافحة "القبضة" بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي، جو بايدن بمثابة "فوز" للأخير.

وجاء ذلك في مقابلة حصرية للوزير مع الزميل نيك روبرتسون لـCNN بعد ساعات على مغادرة بايدن المملكة، حيث قال: "لا أعرف لماذا نحن عالقون بمصافحة القبضة.. التقى الزعيمان، تبادلا المجاملات، هذا طبيعي جدا".

ولفت الوزير الذي كان في غرفة اجتماع بايدن ومحمد بن سلمان إلى رد ولي العهد على طرح بايدن عن مقتل جمال خاشقجي، بأن محمد بن سلمان قال لبايدن إن السعودية "اتخذت الإجراءات اللازمة للرد على مأساة مقتل جمال خاشقجي" بنفس الطريقة التي تفعل بها أي "دولة مسؤولة".

وأضاف الوزير: "الولايات المتحدة، ترتكب خطأ... أبو غريب، كما تعلمون، الانفجارات الناجمة عن الطائرات بدون طيار التي حدثت مؤخرًا في أفغانستان حيث قتل العديد من المدنيين، تقع على عاتق الدولة مسؤولية التصرف حيال هذه الأخطاء للتأكد من ذلك يتم التحقيق معهم، لم يحدث ذلك مرة أخرى، المملكة فعلت ذلك، مثلما فعلت الولايات المتحدة ذلك".

واستطرد قائلًا: "لا يمكنك معالجة هذه القضايا بطريقة انتقائية، سواء كانت شيرين أبوعاقلة، أو غيرها، عليك أن تكون متسقًا".

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