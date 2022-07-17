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كانت متجهة إلى الأردن.. تحطم طائرة أوكرانية تحمل "شحنة خطرة"

17
JULY
2022
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 تحطمت طائرة شحن من طراز أنتونوف أن-12 مملوكة لشركة أوكرانية في وقت متأخر أمس السبت (16 يوليو/ تموز 2022) قرب باليوخوري كافالاس في شمال اليونان وفق ما أعلنت فرق الإطفاء.

وذكرت شبكة "إيه أر تي" الحكومية اليونانية صباح اليوم الأحد، أن جميع أفراد طاقم الطائرة الثمانية قتلوا في الحادث. وأفادت تقارير وشهود عيان لوكالة أنباء أثينا إن الطائرة كانت مشتعلة وإنهم سمعوا دوي انفجارات. وأبلغت هيئة الدفاع المدني اليونانية السكان الذين يعيشون بالقرب من موقع التحطم بإبقاء نوافذهم مغلقة وعدم تشغيل مكيفات الهواء.

وأظهرت صور الهاتف المحمول التي التقطها سكان بالمنطقة الطائرة وهي مشتعلة قبل أن تتحطم.

وقال فيليبوس أناستاسياديس عمدة بانجيو التي تأثرت بالحادث إن الطائرة كانت تحمل 12 طنا من "المواد الخطرة"، يرجح أن تكون ذخائر. وصرح لشبكة "إيه أر تي" بأنه لم يكن على متن الطائرة مواد كيميائية ولا نووية. وأضاف أن الجيش في طريقه إلى موقع الحادث.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد انتشرت أبخرة سامة في الهواء من 12 طنا من "المواد السامة" التي كانت على متن الطائرة. وليس من الواضح حتى الآن نوع المادة. وتم إرسال في البداية عدد كبير من رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف والشرطة إلى المنطقة قبل الانسحاب من المكان وتوجيه أمر للصحفيين والمتابعين بالمغادرة على الفور بسبب الانفجارات المستمرة.

وقال رجل إطفاء لقناة "إي أر تي" الحكومية إنهم ينتظرون القوات الخاصة وأنه تم نقل اثنين من زملائه إلى المستشفى بسبب صعوبات في التنفس. وكادت الطائرة تصطدم بالمنازل ودمرت على ما يبدو أبراج الكهرباء عندما تحطمت. وانقطعت الكهرباء مؤقتا عن القرى المحيطة.

وتشير تقارير إلى أن الطائرة أقلعت من نيس في صربيا وكانت في طريقها إلى عمان في الأردن عندما أبلغ قائدها عن وجود مشكلة في المحرك وطلب الهبوط الاضطراري في مطار كافالا، لكن الطائرة لم تصل إلى هناك وتحطمت على بعد حوالي 40 كيلومترا من المطار.

وأظهر مسار رحلة الطائرة الموضح على موقع فلايدرادار 24 -لرصد الرحلات الجوية- أن الطائرة وصلت بالفعل إلى شمالي بحر إيجه بالقرب من شبه جزيرة هالكيديكي قبل أن تلتف وتتجه نحو كافالا.

وفي تطور لاحق أعلن وزير الدفاع الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش أن الطائرة كانت تحمل نحو 11 طناً من الأسلحة بينها ألغام مورتر مضيئة، إلى بنغلادش حيث وجهتها النهائية.

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