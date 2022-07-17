ايران: تصريحات بايدن في قمة جدة محاولة اميركية لاثارة التوتر في المنطقة

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اعتبرت إيران أن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته الاقليمية، خصوصا أمام قادة دول عربية في مدينة جدة السعودية، هي محاولة أميركية "لإثارة التوتر" في المنطقة.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان فجر اليوم ، واوردته "وكالة ا لصحافة الفرنسية" ان "المزاعم والاتهامات التي كالها الرئيس الاميركي جو بايدن خلال جولته الشرق أوسطية، ومنها تصريحاته في قمة جدة، مرفوضة ولا أساس لها".

وأضاف : "هذه المزاعم الفارغة تأتي في سياق استمرار السياسة الاميركية لخلق الفتن وإثارة التوتر في المنطقة".