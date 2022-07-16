التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت في مدينة جدة السعودية، وجددا التأكيد على التزامهما بالشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية.

وأعلن الجانبان، في بيان نشرته الرئاسة المصرية، عن استمرار التشاور حول مجموعة واسعة من التحديات الأمنية العالمية والإقليمية، وبحثا تعزيز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة.

واحتفالا بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة، أعرب الرئيس السيسي والرئيس بايدن عن عزمهما على اللقاء مرة أخرى في المستقبل القريب لتعزيز الشراكة متعددة الأوجه بين البلدين.

وجدد الرئيسان التزامهما بالحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي الذي يترأسه بشكل مشترك وزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ورحبا باستمرار تنفيذ نتائجه.

وشدد الرئيسان على أن تظل الشراكة في مجال الدفاع بين مصر والولايات المتحدة التي استمرت عقودا ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، وأهمية هذه الشراكة التي تخدم مصالح البلدين.

وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة دعم مصر للدفاع عن نفسها، بما في ذلك من خلال استمرار تقديم المساعدات الأمنية بالتشاور مع الكونغرس الأمريكي.

وأكد الرئيسان على التزامهما بالتعاون في مكافحة الإرهاب ورحبا بالإنجازات البارزة التي حققها التحالف الدولي لهزيمة “داعش”، وأعرب السيسي عن تقدير مصر للمعدات العسكرية والمساعدات الأمنية من الولايات المتحدة.

كما أعرب الرئيسان عن التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي من أجل المصلحة المتبادلة للشعبين المصري والأمريكي، وقررا استكشاف طرق جديدة لتوسيع التجارة الثنائية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، والتعاون في مجال الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ، مرحبين بزيارة البعثة الأمريكية الخضراء إلى مصر مؤخرا، وهي الأكبر تاريخيا، والتزما بإطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى.