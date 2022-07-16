الرئيس الفنلندي: روسيا لن تمنع توسع الناتو عبر تركيا

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اعتبر الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، أن روسيا لا يمكنها التأثير على توسع حلف الناتو عبر تركيا، مشيرا إلى أن هناك "العديد من التناقضات" في المواقف بين موسكو وأنقرة.

وقال نينيستو في تصريح لقناة MTV News الفنلندية إن "أي تقارب محتمل بين تركيا وروسيا سيكون تأثيره ضئيلا على عملية قبول فنلندا والسويد في الناتو".

وأشار إلى أنه "لا يعتبر العلاقات بين روسيا وتركيا واضحة، ولا يعتقد أن روسيا ستكون قادرة على التأثير على توسيع التحالف عبر تركيا".

وتابع: "علينا أن نتذكر أن الصور مع الابتسامات غير كافية، فهناك العديد من التتاقضات في الخلفية".

وأردف قوله: "المصادقات التي رأيناها (على قبول عضوية السويد وفنلندا في الناتو) تم تنفيذها بسرعة كبيرة، أعتقد أنه خلال الصيف ستكون هناك أخبار إيجابية".

ولفت إلى أنه "يتفق مع مخاوف الجانب التركي من أن الإرهاب يجب أن يؤخذ على محمل الجد ويتم إدانته أينما كان".

كما أشار إلى ضرورة الحفاظ على الاتصالات مع روسيا حول قضايا أمن الحدود وسلامة المرور في الخليج الفنلندي، مؤكدا انخفاض التواصل مع روسيا على أعلى مستوى.