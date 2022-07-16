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السيسي: يجب الإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة مع العراق

16
JULY
2022
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين بلاده والعراق.
جاء ذلك خلال لقاء السيسي اليوم السبت في جدة برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بحسب موقع “بوابة الأهرام”.
 
وقال الرئيس المصري إنه من الضروري الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات بحيث تتواكب الإنجازات الاقتصادية مع نظيرتها السياسية بين الجانبين.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة المصرية في بيان، أن السيسي سيتوجه صباح إلى السعودية للمشاركة في “قمة جدة”، التي تجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر بيان الرئاسة أن السيسي سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة، من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وأيضا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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