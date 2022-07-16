تركيا: 2.7 مليار دولار قيمة الصادرات من المجوهرات في النصف الأول من 2022

ونقلت وكالة “الأناضول” عن بيانات وزارة التجارة ومجلس المصدرين الأتراك، أن قيمة صادرات البلاد من المجوهرات خلال النصف الأول من 2022، بلغت مليارين و697 مليونا و965 ألف دولار.

وأشارت إلى أن صادرات تركيا من قطاع المجوهرات، شهدت نموا بنسبة 9 في المئة خلال النصف الأول 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول ضمن الدول الأكثر استيرادا للمجوهرات من تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 505 ملايين و742 ألف دولار.