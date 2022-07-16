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بيان خليجي أمريكي: "شراكة تاريخية وأهمية استراتيجية"

16
JULY
2022
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صدر بيان خليجي أمريكي بعد قمة جدة حيث أكد القادة ما تتمير به علاقاتهم من شراكة تاريخية وأهمية استراتيجية، وعزمهم المشترك للبناء على ما توصلت إليه القمم السابقة من إنجازات لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين دولهم في المجالات كافة

وأكد القادة ضرورة وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها، وعلى الدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا السياق, هذا وأشاد القادة باتفاقيات الربط الكهربائي بين المملكة والعراق، وبين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق، وبين المملكة وكل من الأردن ومصر، والربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق. و جدد القادة إدانتهم القوية للإرهاب وعزمهم على تعزيز الجهود لمكافحته و التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

ودعوا الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور ومواعيد الانتخابات و عبروا عن دعمهم لسيادة لبنان واستقراره وجميع الإصلاحات لتحقيق تعافيه الاقتصادي والتأكيد على الدعم الكامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره 

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