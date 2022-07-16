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إصابات بالغة في الجسم تسببت في وفاة إيفانا ترمب

16
JULY
2022
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توفيت إيفانا الزوجة السابقة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الخميس الماضي متأثرة بإصابات تعرضت لها جراء حادث داخل شقتها في نيويورك، حسبما أكد متحدث باسم مكتب الطبيب الشرعي أمس (الجمعة)، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال المتحدث إن سبب وفاة إيفانا ترمب (73 عاما) هو تعرضها لإصابات حادة في الجذع. وقال مسؤول بالشرطة في وقت سابق إن إيفانا سقطت من على الدرج في منزلها.

وكانت آخر مرة شوهدت فيها زوجة ترمب السابقة بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي
وللزوجين ثلاثة أطفال، وهم إيفانكا ودونالد جونيور وإريك، وانفصلا عن بعضهما في عام 1992 بعد زواج استمر 14 عاما.

وولدت إيفانا زيلنيكوفا في عام 1949 بمدينة جوتوالدوف التشيكية بعد عام من سيطرة الشيوعيين على البلاد
وقال ترمب بعد الوفاة على منصة «تروث» للتواصل الاجتماعي: «أشعر بالحزن البالغ لإبلاغ جميع من أحبوها، وهم كثيرون، أن إيفانا ترمب قد وافتها المنية في منزلها في نيويورك».

وأضاف: «لقد كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة، وخاضت حياة ملهمة».

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