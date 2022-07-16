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رفضت محكمة التحكيم الرياضية يوم الجمعة الطعون التي تقدم بها الاتحاد الروسي لكرة القدم وأربعة أندية روسية ضد قرار الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" للعبة الشعبية باستبعادهم من كافة البطولات حتى إشعار آخر بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقرر الاتحادان الدولي والأوروبي في فبراير الماضي، حرمان كافة الفرق الروسية (على مستوى الأندية والمنتخبات) من المشاركة في كافة بطولات الاتحادين.

وفي آذار الماضي، رفضت محكمة التحكيم الرياضية طلب الاتحاد الروسي لكرة القدم بتجميد قرار فيفا الذي حرم روسيا فعليا من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وفي أيار الماضي، تقدمت أربعة أندية روسية هي زينيت سان بطرسبرغ ودينامو موسكو وسوتشي وسيسكا موسكو بطعن للمطالبة بإلغاء قرار يويفا باستبعادهم من البطولات.

وكشفت المحكمة إن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم لم يتجاوزا صلاحياتهما فيما يتصل بقرار منع الفرق الروسية.