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الكشف عن سبب وفاة زوجة ترامب السابقة.. ماذا قالت ابنتها؟

16
JULY
2022
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كشف الطب الشرعي الأمريكي سبب وفاة الزوجة السابقة، للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فيما عبرت ابنتها إيفانكا عن حزنها على والدتها.
وأعلن كبير محققي الطب الشرعي في نيويورك الجمعة أن وفاة إيفانا ترامب الزوجة الأولى لترامب، نجمت عن "جروح سببتها ضربة قوية" عرضية على جذعها.
ولم يحدد البيان ملابسات الحادث، لكن وسائل إعلام أميركية قالت إن الشرطة تحقق فيما إذا كان الوفاة ناتجة عن سقوط المرأة البالغة 73 عاما، عن درج منزلها بمانهاتن.
وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن الشرطة استجابت لاتصال من عنوان إيفانا ترامب في أبر إيست سايد، ووجدوها في "حالة إغماء وعدم تجاوب" مع محاولات إسعافها.
وأعلنت وفاتها في المكان. وأضاف البيان أنه "ليس هناك على ما يبدو ما يدل على عمل جرمي".
وكان دونالد ترامب أعلن وفاتها الخميس وقال إنها "كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة عاشت حياة رائعة وملهمة".

وتزوجّت عارضة الأزياء إيفانا ترامب التي ترعرعت في ظل الحكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا السابقة عام 1977 من دونالد ترامب الذي كان حينها مطوّرًا عقاريًا، وأنجبت طفلهما الأوّل دونالد الابن في وقت لاحق من العام.
وقد رزقت بإيفانكا في 1981 وإريك في 1984.
وكتبت إيفانكا على صفحتها على تويتر، قلبي منفطر على رحيل أمي، لقد كانت عبقرية، ساحرة، محبة، كانت تحب الضحك والرقص، سأفتقدها إلى الأبد.

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