living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صدفة لا تصدق.. بنفس الرقم فازت مرتين باليانصيب

16
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تمكنت سيدة أميركية من ولاية ميريلاند من الفوز في جائزتي يانصيب بنفس الرقم، وبفارق لم يتعدى الشهرين.
وذكر موقع "يو بي آي" الإخباري أن سيدة من سكان ولاية ميريلاند فازت أخيرا بجائزة يانصيب قدرها نحو 31 ألف دولار.
وكانت السيدة البالغة من العمر (51 عاما) قد فازت بجائزة مماثلة، وبالقدر نفسه (31 ألف دولار) في أيار الماضي.
وترتبط جائزتا اليانصيب، اللتان فازت بهما السيدة، بسباق خيول في الولاية، حيث وضعت السيدة نفس الرقم على الرهان الخاص بالخيول مرتين، وفي كلا الحالتين فازت.
وقالت السيدة في تصريحات صحفية إنها شعرت في الأيام الأخيرة بأنه حان الوقت لخوض رهان آخر في المسابقة، فوضعت الرقم نفسه الذي فازت فيه سابق على تذكرة اليانصيب، واشتركت تذكرة من محطة وقود في الولاية وكتب الرقم.
وكان الرقم على النحو التالي: 111012.
ولم تكن المرأة قد شاهدت السباق، الذي شهد السحب على أرقام الرهان، وعندما علمت من موظف اليانصيب أنها فازت كان لذلك وقع كبير على نفسها.
وأضافت أنها شعرت بفرحة غامرة عندما علمت بأنها فازت بنحو 31 ألف دولار.
وذكرت أنها تفكر في البحث عن منزل جديد.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout