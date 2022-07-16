ازدواجية معايير أمريكية : "كاتسا" على تركيا لا الهند

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أضاف مجلس النواب الأمريكي مادة إلى مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني "NDAA"، تنص على إعفاء الهند من العقوبات بسبب منظومات صواريخ "إس 400" التي اشترتها من روسيا.

وتنص المادة المضافة على إعفاء الهند من العقوبات المخطط فرضها بسبب شرائها "إس 400" من روسيا، في إطار قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات، المعروف اختصارًا بـ"كاتسا".

وجرت الموافقة على الإضافة الخميس بعدما طرحها العضو في المجلس رو خانا، ذو الأصول الهندية، بدعوى أن الإعفاء من العقوبات سيعزز الروابط الدفاعية بين الولايات المتحدة والهند.

والخميس، صدّق مجلس النواب على مشروع القانون المذكور والذي يتضمن ميزانية وزارة الدفاع "البنتاغون" لعام 2023.

ازدواجية معايير أمريكية

ويرى مراقبون أن واشنطن تمارس ازدواجية معايير صارخة بتغاضيها عن شراء الهند للمنظومات الروسية المذكورة، وهي ذاتها التي فرضت عقوبات في إطار "كاتسا" على تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لنفس السبب.

واشنطن / الأناضول