بايدن من جدة: نسعى لتخفيض أسعار الطاقة

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أشار الرئيس الأميركي جو بايدن، الى أنه “بفضل المشاورات مع القيادةالسعودية تمكنا من فتح المجال الجوي لهم أمام كل شركات الطيران”.

ولفت بايدن، الى “أننا ناقشنا مع القيادة أهمية حرية الملاحة للجميع بما في ذلك إسرائيل، وتحدثنا بخصوص وقف إطلاق النار في اليمن الذي بدأ منذ 3 أشهر”.

وأوضح أنه “تم البحث بتعزيز موقعنا في العقود القادمة والاستثمار في تكنولوجيا الجيل الخامس بالتنسيق مع الشركاء”، لافتاً الى أن “السلطات السعودية وافقت على تمديد الهدنة في اليمن”.

وأضاف “نسعى لتخفيض أسعار الطاقة وينبغي الانتظار أسبوعين لنرى هذا الانخفاض، وأجريت سلسلة جيدة من الاجتماعات وناقشنا الاحتياجات الدفاعية للسعودية”.