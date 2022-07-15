العثور على جثتي امرأة وطفلة في قارب للمهاجرين قبالة إسبانيا

A + A -

عثر على جثة امرأة وطفلة على متن قارب مطاطي مكتظ بالمهاجرين قبالة جزر الكناري الإسبانية، حسبما ذكر المتحدث باسم هيئة الإنقاذ البحري في إسبانيا يوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" عن مسؤولين محليين في جزر الكناري قولهم إنه يبدو أن المرأة والطفلة البالغة من العمر 4 أعوام قد تعرضتا للسحق بسبب العدد الكبير للأشخاص الذين كانوا على متن القارب.

ولم يعرف بعد ما إذا ما كانت هناك صلة بين الطفلة والمرأة.

وقال المتحدث باسم المكتب المركزي لهيئة الإنقاذ البحري في مدريد إن فرق الإنقاذ عثرت على الجثتين بعد اعتراض القارب مساء الخميس قبالة ساحل لانزاروت الواقع قبالة الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا.

وكان المسؤول يتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له الكشف عن اسمه.

وكان القارب يقل نحو 50 مهاجرا من دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ويعتقد أنهم أبحروا من مدينة طانطان في جنوب غرب المغرب بالقرب من لانزاروت، وتم رصد قارب المهاجرين من قبل قارب صيد عابر.

وكان لا بد من نقل رجل جوا إلى مستشفى بإحدى جزر الكناري بعد أن تم نقل المهاجرين من القارب.

ويوم الخميس، تم اعتراض زورق آخر كان يحمل 27 مهاجرا من دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في نفس المنطقة، بينما رصد زورق آخر يحمل نحو 50 مهاجرا صباح الجمعة.

وتقول السلطات وجماعات حقوق الإنسان إن الرحلة عبر المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري من أخطر طرق الهجرة في العالم، حيث تستغرق الرحلات في قوارب مكدسة في أغلب الأحيان أكثر من أسبوع للوصول إلى الأرخبيل الإسباني والأراضي الأوروبية.