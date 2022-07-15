وكان من المقرر أن يدلي ترامب ونجلاه دونالد جونيور وإيفانكا بإفاداتهم تحت القسم في التحقيق الذي تقوده المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس، الجمعة.

لكن متحدثا باسم جيمس قال إن الإفادات أرجئت بسبب وفاة إيفانا ترامب الخميس، وهي والدة دونالد جونيور وإريك وإيفانكا.

وأضاف المتحدث "في ضوء وفاة إيفانا ترامب أمس (الخميس)، تلقينا طلبا من محامي دونالد ترامب وأبنائه بإرجاء إعطاء الإفادات الثلاث، وهو ما وافقنا عليه".

وأشار الى أن الإرجاء "مؤقت وستتم إعادة جدولة الإفادات في أقرب وقت ممكن. لا معلومات أخرى حول التواريخ أو خلاف ذلك لتقديمها في هذا الوقت"، مضيفا "نقدم تعازينا إلى عائلة ترامب".

وتوفيت إيفانا ترامب عن نحو 73 عاما في منزلها في مانهاتن. وتحقق الشرطة في ما إذا كانت الوفاة ناتجة من حادث سقوط على درج منزلها، ومن المقرر أن يحدد الطبيب الشرعي في المدينة سبب الوفاة.

وتشتبه جيمس في أن "منظمة ترامب" بالغت بشكل احتيالي في قيمة عقارات عند التقدم بطلب للحصول على قروض مصرفية، في حين قللت من قيمتها أمام السلطات الضريبية من أجل دفع ضرائب أقل.

ونفت عائلة ترامب ارتكاب أي مخالفات، لكن في يونيو قرر قاض أن على المحققين استجواب ترامب ونجليه في غضون أسبوع اعتبارا من 15 يوليو.

وفي حال توصلت جيمس التي تنتمي ‘لى الحزب الديموقراطي ‘لى أي دليل على سوء سلوك مالي، سيكون بامكانها مقاضاة "منظمة ترامب" للحصول على تعويضات، ولكن لا يمكنها توجيه اتهامات جنائية لأنه تحقيق مدني.