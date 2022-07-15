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كأول رحلة خارجية كرئيس للامارات... بن زايد في فرنسا الأسبوع المقبل!

15
JULY
2022
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قالت وكالة الأنباء الإماراتية، الخميس 14 تموز 2022، إن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، سيزور الإثنين المقبل، الـ18 من الشهر الجاري، الجمهورية الفرنسية "الصديقة"، في أول رحلة خارجية له كرئيس للإمارات بعد توليه منصبه في أيار الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، اليوم الخميس، أن الشيخ محمد سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيبحث العمل المشترك في مجالات "طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة"، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

كذلك سيبحث "تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء في ضوء الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وفرنسا"، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

ووقّع البلدان سلسلة من الصفقات الكبرى العام الماضي، من بينها صفقة أسلحة بقيمة 19 مليار دولار، خلال زيارة قام بها ماكرون للدولة الخليجية.

وقال الشيخ محمد في الخطاب: "نحن مستمرون (…) في ترسيخ مكانة الدولة باعتبارها مزوداً موثوقاً للطاقة، وداعماً لأمن الطاقة العالمي؛ لكونه العمود الفقري لتمكين النمو والتطور الاقتصادي العالمي".

وكانت فرنسا، في حزيران الماضي، قد قالت إنها تجري "محادثات" مع أبوظبي، للعثور على بدائل للنفط الروسي الذي يواجه حظراً وعقوبات غربية.

ومع ذلك أكدت الإمارات أن إنتاجها من النفط "قريب" من الحد المخصص لها ضمن مجموعة "أوبك بلس" مع روسيا، كما جددت التزامها بهذا الاتفاق.

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